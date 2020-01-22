Общество

Марина Гаращенко: В Псковской области приняты все необходимые меры на случай «завоза» коронавируса

Совместно с санитарными врачами Псковской области мы сможем обеспечить меры, необходимые для предотвращения распространения заболевания. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова сегодня, 29 января, в ходе заседания санитарной противоэпидемической коллегии «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Она также обратила внимание на то, что необходимо проводить регулярные проверки медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения, контролировать наличие лекарств в аптечных сетях, следить за наличием средств индивидуальной защиты в лечебных учреждениях.

Руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявила, что в регионе приняты все необходимые меры на случай «завоза» вируса - изучено наличие лекарственных препаратов, запас которых достаточен, возможности медучреждений на случай госпитализации заболевших.

Также создана рабочая группа, которая будет курировать все вопросы, связанные с вирусом.

«На сегодня первоочередные меры по готовности приняты», - заявила Марина Гаращенко и призвала псковичей соблюдать спокойствие, так как оснований для паники нет, и регион располагает всем необходимым для лечения короновируса.

«Мы стоим на страже здоровья граждан и предпримем все необходимое. Сегодня все под особым контролем», - подытожила руководитель регионального комитета по здравоохранению.