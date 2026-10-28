Старшеклассникам СЗФО предлагают написать эссе о профессии юриста

Псковский филиал Университета ФСИН России проводит конкурс эссе, посвященный профессии юриста, среди учащихся старших классов общеобразовательных школ Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо до 10 ноября направить эссе по электронному адресу: oonirid@60.fsin.gov.ru с указанием темы письма – «Конкурс эссе, посвященный профессии юриста – 2026».

Контактные телефоны: 8 (8112) 623-169, вн.: 31-02 – заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Роман Иваняков.