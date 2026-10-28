 
Общество

Старшеклассникам СЗФО предлагают написать эссе о профессии юриста

0

Псковский филиал Университета ФСИН России проводит конкурс эссе, посвященный профессии юриста, среди учащихся старших классов общеобразовательных школ Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо до 10 ноября направить эссе по электронному адресу: oonirid@60.fsin.gov.ru с указанием темы письма – «Конкурс эссе, посвященный профессии юриста – 2026».

Контактные телефоны: 8 (8112) 623-169, вн.: 31-02 – заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Роман Иваняков.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026