Общество

Природный парк может появиться на Талабских островах

После принятия законопроекта о введении в региональную нормативную правовую базу дополнительной категории особо охраняемых природных территорий на Талабских островах может появиться природный парк. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по АПК, экологии и природопользованию сообщила первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Козина.

«Мы не ставим целью сделать много таких объектов. Рассматривается вариант создания природного парка на территории Талабских островов, что позволит вовлечь туда местных жителей, привлекать дополнительно и паломников, и туристов», - рассказала она.

Татьяна Козина напомнила, что остров Белов является памятником природы, но там нет дирекции. «Проводятся контрольные рейды, но этого недостаточно, и это очень ограниченное использование территории. Мы предлагаем все три острова объединить (Залита, Белов и Толобец) в один природный парк», - пояснила она.

Чиновник подчеркнула, сам факт внесения категории «природный парк» в региональное законодательство не влечет за собой обязанности по созданию природных парков, но дает возможность рассмотреть и оценить целесообразность такого шага. Также она отметила, что куратор Псковской области, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров высказался в поддержку создания природного парка в регионе.

«Нам есть с кем обменяться опытом. Практика показывает, что в других субъектах дирекции природных парков создаются по нескольким природным территориям. Сохранение природных ландшафтов, активное использование территорий, оказание услуг – эта тема абсолютно не развита на территории нашего региона. Прекрасно работает природный парк "Полистовский", но это объект федерального уровня. Они не только сохраняют ландшафт и природу, но и зарабатывают деньги на приеме туристов. Еще один хороший пример - Куршская коса в Калининграской области», - поделилась Татьяна Козина.

Напомним, на рассмотрение депутатов областного Собрания поступил проект закона «Об отдельных вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Псковской области». Документ разработан областным комитетом по природным ресурсам и экологии в соответствии с положениями федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях».

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Законопроектом предлагается ввести в региональную нормативную правовую базу дополнительную категорию особо охраняемых природных территорий - природные парки. В зонах природных парков, имеющих экологическое, культурное или рекреационное назначение, могут быть установлены запреты и ограничения экономической и иной деятельности. При этом природные комплексы и объекты могут использоваться в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных целях, а также для регулируемого туризма.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что создание природных парков будет способствовать гармоничному взаимодействию природы и культуры путем сохранения ландшафта и продолжения традиционного природопользования, поддержанию жизненного уклада и хозяйственной деятельности населения, которые находятся в гармонии с природой, обеспечению возможности разв рекреации и туризма, которые соответствуют природному потенциалу территории.

Закрепление в региональном законодательстве нового понятия не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, но в случае создания особо охраняемой природной территории регионального значения категории «природный парк» дополнительное финансирование понадобится на функционирование дирекции парка в статусе государственного бюджетного учреждения Псковской области.

Конкретные расходы на создание и содержание такого учреждения будут определены при условии создания природного парка.