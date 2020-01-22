Общество

В России вступил в силу закон об использовании лука и арбалета для охоты

В России вступил в силу закон, который разрешает охотиться с луком и арбалетом. Президент России Владимир Путин подписал документ в начале августа 2019 года, пишет РБК.



Закон приравнял лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. Ранее их можно было использовать только для спортивных соревнований. Купить такое оружие теперь могут россияне, владеющие охотничьим билетом и разрешением на хранение охотничьего оружия. Закон вступил в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.



В июле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что в Минприроды хотят изменить правила получения охотничьего билета. В ведомстве полагают, что сейчас они представляют собой формальную процедуру, поэтому оружие получают те, кто не понимает ценности животных, сообщало издание.



В Минприроды запланировали ввести охотничий минимум, который является экзаменом на знание основ биологии диких животных, техники безопасности и требований правил охоты.