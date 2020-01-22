Общество

Третий этап добровольного декларирования гражданами зарубежных активов и счетов завершится 29 февраля

Месяц остается до того момента, когда завершится третий этап добровольного декларирования гражданами зарубежных счетов и активов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

В соответствии с Федеральным законом № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для сообщивших до 29 февраля 2020 года о своих активах, банковских счетах и вкладах декларантах сохраняются гарантии освобождения их и (или) лиц, информация о которых содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности.

При этом Федеральным законом установлены условия предоставления «амнистии». Так, в отношении контролируемых иностранных компаний, информация о которых содержится в специальной декларации, обязательным условием предоставления гарантий является государственная регистрации этих иностранных компаний в порядке редомициляции в специальных административных районах Калининградской области и Приморского края.

Кроме того, гарантии в отношении счетов и вкладов в иностранных банках, информация о которых содержится в специальной декларации, предоставляются при условии перевода всех денежных средств с этих счетов и вкладов на счета декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до представления декларации.

Отметим, прием специальных деклараций осуществляется в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС России. Не считаются принятыми специальные декларации, отправленные по почте. Всю необходимую информацию о порядке заполнения и предоставления специальных деклараций можно узнать в разделе сайта ФНС России «Специальная декларация».

Напомним, предыдущие этапы «амнистии» проводились в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.