Общество

Задолженность по имущественным налогам жителей Псковской области возросла

Задолженность Псковской области, касающаяся налогов, сборов и страховых взносов, составила около 3,365 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 31 января на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов.

«Такой показатель мы имеем на 1 января 2020 года, и это на 8% меньше, чем цифра, с которой мы подошли к началу 2019 года», - отметил Алексей Павлов.

Также он добавил, что только в отношении налогов такая задолженность региона составляет примерно 2,32 миллиарда рублей - по сравнению с прошлым годом, уменьшилась на 5,1%. А по страховым взносам - 1,34 миллиарда рублей - уменьшилась на 13,9%.

Что касается имущественных налогов с физических лиц, задолженность составила 592,3 миллиона рублей - в сравнении с прошлым годом, выросла на 3,3%.