Общество

Депутат-«яблочник» Дмитрий Пермяков подал в суд на главу Пскова Елену Полонскую

Депутат Псковской городской Думы («Яблоко») Дмитрий Пермяков подал в суд исковое заявление о признании незаконным отказ главы Пскова Елены Полонской в назначении активиста Николая Кузьмина его помощником.

Как Дмитрий Пермяков сообщил в интервью корреспонденту Псковской Ленте Новостей, в октябре 2019 года он обратился к главе Пскова с предложением оформить Кузьмина его штатным помощником. Комиссия по рассмотрению вопросов заключения и исполнения договоров на оказание услуг с помощниками депутатов гордумы 31 октября вынесла решение не рекомендовать заключать договор с Кузьминым, а в декабре это решение поддержала и Елена Полонская.

«Мы обещали, что будем бороться до конца. Мы считаем такое решение главы города не правовым, поэтому у нас не было других вариантов, кроме как обратиться в суд», - сообщил Дмитрий Пермяков. - Мы подготовились, подали в суд иск с просьбой признать наши отношения с Кузьминым трудовыми, из чего вытекает, что он мой помощник не только де факто, но и де юре, чтобы заключить с ним трудовой договор».

«Мы дальше будем бороться, и если потребуется, будем подавать апелляцию. Все равно мы это так не оставим», - заявил депутат-«яблочник». Отказ назначать Кузьмина помощником депутата гордумы, по его словам, был якобы связан с его участием в митингах. «Это пугает, возможно, это какая-то политическая месть. Но мы считаем, что депутат вправе сам назначать себе помощника. А это псковское ноу-хау, когда комиссия вынуждает депутата брать себе в помощники тех, кого она одобряет - очень странная история», - убежден Дмитрий Пермяков.

Особенно нелепым, по его мнению, отказ назначать Кузьмина помощником депутата гордумы выглядит на фоне того, что статус помощника депутата Псковского областного Собрания Артура Гайдука («Яблоко») он получил быстро и без проблем, «потому что в областном Собрании никакой такой комиссии нет и быть не может».

«Теперь все зависит от суда», - заключил депутат.