Общество

Средняя зарплата псковичей составила более 28 тысяч рублей, заявили в Псковстате

Зарплата псковичей в 2019 году выросла. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

Так, по словам руководителя Псковстата, среднемесячная заработная плата работников организаций Псковской области в 2019 году составила более 28 тысяч рублей.

Валентина Валлиулина подчеркнула, что по сравнению с 2018 годом наблюдается тенденция к увеличению зарплаты псковичей более чем на 8%.

«В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен зарплата выросла на 3,6%»,- пояснила руководитель Псковстата.