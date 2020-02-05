Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудят вновь реанимированную идею объединения и укрупнения регионов. Бедные и дотационные регионы жалуются на несправедливость межбюджетных отношений, непропорциональное распределение национальных богатств.
Может ли укрупнение регионов, присоединение бедных к богатым способствовать решению проблемы? И каково место Псковской области в этом процессе?
Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение.
Трансляция завершена.