Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудят вновь реанимированную идею объединения и укрупнения регионов. Бедные и дотационные регионы жалуются на несправедливость межбюджетных отношений, непропорциональное распределение национальных богатств.

Может ли укрупнение регионов, присоединение бедных к богатым способствовать решению проблемы? И каково место Псковской области в этом процессе?

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена.