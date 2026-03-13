Выплаты при возникновении ЧС природного и техногенного характера увеличили в Псковской области

Увеличен размер выплат при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС по Псковской области

«Ранее этот вопрос обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС – изменения уже отражены в постановлении Правительства области», - сказал Михаил Ведерников.

Единовременная материальная помощь – 15 675 рублей. При частичной утрате имущества (не менее трёх предметов первой необходимости) – 78 375 рублей. При полной утрате имущества – 156 750 рублей. В случае гибели члена семьи – до 1 567 500 рублей.

При вреде здоровью: тяжкий вред – до 627 000 рублей, лёгкий вред – до 313 500 рублей.

Выплаты оформляет министерство социальной защиты Псковской области. Они назначаются со дня включения территории в зону ЧС федерального, межрегионального, регионального или межмуниципального уровней.