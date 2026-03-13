Белый дом реконструируют в Усвятах

Дом Родзянко на верхней площадке Замковой горы в Усвятах «одели» в строительные леса, сообщил глава Усвятского округа Дмитрий Петров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Петров / «ВКонтакте»

«Наша главная достопримечательность, Дом Родзянко, "оделась" в строительные леса! Продолжаются долгожданные работы по реконструкции памятника архитектуры, имеющего важное значение не только для нашего поселка, нашей области, но и всей России. В нашей стране он такой один!» - сказал Дмитрий Петров.

Другое название памятника архитектуры — Белый дом. Так местные прозвали замок на горе не только из-за цвета фасада, но и потому, что вокруг него было множество фруктовых деревьев, в период цветения которых вся округа окрашивалась в белый цвет. Белый дом появился здесь в 80-х годах XIX века. Сначала на его месте был деревянный дворец. В 1772 году Усвяты были возвращены в состав России. Императрица Екатерина II дарит имение генерал-прокурору Александру Вяземскому, который устраивает его в соответствии с теми представлениями и стилем, которые существовали во второй половине XVIII века. В том числе, строит летний дворец, в котором и обедала Екатерина II, когда приезжала в гости к Вяземским в 1787 году. Позже владельцами имения были известные люди в России: графы, князья, генералы и их наследники. С 1773 по 1917 год местечко сменило 13 хозяев.

До 2017 года в здании располагался Усвятский краеведческий музей. В настоящее время памятник не используется, музейная коллекция перемещена в Усвятскую школу.

В 2023 году на реконструкцию памятника было выделено 90 млн рублей.