Общество

На ограждении для автостоянки на Юбилейной появились фото чиновников

Фотографии городских чиновников повесили неизвестные на ограждении для автостоянки, возведенном во дворе домов на Юбилейной, 60 и 62 в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Ранее информация о вывешенных на ограждении фотографиях появилась в Инстаграме transport_gram с подписью «Это не кликбейт, это чистая правда».

Напомним, с жалобой на строительством ограждения для стоянки в этом дворе жильцы домов №60 и 62 обратились к депутату по своему округу, вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов Юрию Сорокину.



«Главная проблема в том, что забор, огораживающий парковку, возведен прямо поперек асфальтированной пешеходной дорожки, которая существует здесь много лет и которой на протяжении всего этого времени активно пользовались местные жители. Тем более, рядом расположена школа и детский сад. Теперь по этой дорожке не пройти – она превратилась в тупик», - поделились мнением местные жители.

Юрий Сорокин выехал на место, чтобы провести встречу с инициативными гражданами, и осмотрел территорию двора. «Этот двор очень востребован гражданами, здесь играют дети, существует зеленая зона, поблизости ряд образовательных учреждений. А установка забора, который буквально перегородил проход жителям, это, безусловно, нарушение доступности городской среды. Мы уже взяли ситуацию на контроль и надеемся, что в ближайшее время с помощью властей муниципалитета найдем решение проблемы», - сказал он по итогам выезда.