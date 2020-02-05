Общество

Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированные помещения Дома Кушлиса

Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированные помещения исторического здания Дом Кушлиса. Специально для учреждения дошкольного образования памятник культурного наследия регионального значения был капитально отремонтирован и приспособлен под современное использование. На торжестве по случаю открытия детской школы искусств в четверг, 6 февраля, присутствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор осмотрела новые творческие классы школы, в каждом из которых шли занятия. Позже на празднике она поздравила от имени губернатора области Михаила Ведерникова работников школы, учеников и их родителей с переездом на новую образовательную площадку.

«Это новый шаг, возможность двигаться дальше, которую региону подарил национальный проект „Культура“, в рамках которого мы смогли существенно изменить условий для занятий музыкой, живописью и танцами. Наши многолетние мечты, наконец, реализовываются и становятся реальностью. Эта школа учит ребят искусству, у каждого из них появляются дополнительные возможности для развития личности», — отметила Вера Емельянова, пожелав всем заниматься с удовольствием, творческих успехов и найти свою дорогу в жизни.

Директор детской школы искусств Ольга Воробьева в свою очередь подарила вице-губернатору медаль с логотипом учреждения. «Эти три солнышка — символ соединения всех наших отделений: музыкального, хореографического и художественного. Сегодня школа не просто получила новое здание, а наконец-то объединилась в единый учебный организм», — добавила она.

Отметим, решению об использовании Дома Кушлиса в качестве учреждения культуры были рады все жители района. Населения неоднократно обращалось с просьбами, в том числе и в социальных сетях, уделить повышенное внимание детской школе искусств. Ремонт в новом здании Детской школы искусств был профинансирован по итогам договоренности главы региона Михаила Ведерникова с федеральным центром, в рамках которой из резервного фонда президента России Псковской области были выделены 10 млн рублей.

На сегодняшний день в историческом здании сделан частичный капитальный ремонт, в частности, приведен в надлежащее состояние первый этаж здания, где и расположилась Детская школа искусств. В помещениях заменены окна и двери, установлены новые системы вентиляции, отопления, водоотведения и канализации, отремонтированы внутренние помещения, современная пожарная сигнализация, подключена система видеонаблюдения.

По окончании ремонта кабинеты школы искусств были оснащены новой мебелью, закупленной в рамках национального проекта «Культура», а также музыкальными инструментами и учебной литературой.

Напомним, Детская школа искусств в Себеже существует уже более 55 лет. В настоящее время в учреждении и его филиале в Идрице занимаются более 350 детей. Учащиеся ДШИ неоднократно становились победителями конкурсов регионального и всероссийского уровней.