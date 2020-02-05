Общество

Начальник УГХ Пскова: Вывешивать фотографии чиновников на забор, как минимум, некорректно

Вывешивать фотографии чиновников на забор, как минимум, некорректно. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, комментируя инцидент, связанный с установкой ограждения вокруг автостоянки во дворе дома на Юбилейной, 60.

Эта часть улицы была сдана в аренду коммерсанту, который устроил там автостоянку и поставил забор, чтобы проходящие граждане не «мешали бизнесу». Накануне активисты движения «Убитые дороги» повесили на ограждении фотографии чиновников с сопутствующими комментариями, касающимися установки данного сооружения.

«Хотелось бы обратиться к «Убитым дорогам». При всем уважении к ним, это, как минимум, некорректно - вывешивать фотографии руководителей города на забор. Я лично в восемь вечера снимал эти фотографии. Некрасиво было и неприятно», - отметил Николай Баринов.

Также он пояснил процедуру, по которой в Пскове обычно устанавливаются ограждения. «Все ограждения, которые ставятся на сегодняшний день в городе, ставятся только по решению комиссии по безопасности дорожного движения. Изначально решения по ограждениям выносит ГИБДД. И, если решение комиссии по установке принято и оформлено протокольно, то УГХ при наличии финансирования ставит забор», - пояснил начальник управления.

«К нам в УГХ никакого обращения не было. Он установил ограждение в нарушение договора аренды участка. Мы никакого согласования не давали, разрешения никто не получал, и УГХ в известность даже не ставили», - отметил Николай Баринов, добавив, что власти города заинтересованы в скорейшем восстановлении справедливости по данному вопросу.

«Подтверждаю, что арендатор четко нарушил два пункта договора, заключенного с КУГИ. Он нарушил права других землепользователей. От этого пункта мы будем отталкиваться. Юридически разбираемся, и в ближайшее время администрация города вынесет ему предписание. Некорректно и неправильно установлен забор», - резюмировал начальник УГХ.

Напомним, на днях стало известно, что ограждение огораживающее парковку рядом с домом №60 по улице Юбилейной, возведено прямо поперек асфальтированной пешеходной дорожки, которая существует здесь много лет и которой на протяжении всего этого времени активно пользовались местные жители. Теперь по этой дорожке не пройти – она превратилась в тупик. Вчера, 6 февраля, на ограждении появились фотографии чиновников. Как выяснилось, их повесили активисты движения «Убитые дороги.

Ситуация с ограждением попала в сферу внимания руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По его поручению псковское следственное управление незамедлительно организовало доследственную проверку по факту возможного самоуправства предпринимателя, установившего ограждение.

На данный момент известно, что собственник ограждения убрать одну секцию конструкции, которая располагалась прямо на пешеходной дорожке.

Добавим также, что разрешение на организацию парковки на улице Юбилейной, 60 арендатору выдал комитет по управлению государственным имуществом Псковской области.