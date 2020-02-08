Общество

Хозяина голодной козы ищут жители Острова

Жители города Остров-2 ищут хозяина голодной козы, которая прибилась к входу одного из продуктовых магазинов. Фотографией потерявшегося животного в одной из островских групп в социальной сети «ВКонтакте» поделился местный житель, пишет «МК в Пскове».

Фото: Дмитрий Смирнов

По словам очевидцев, коза усердно копалась в урне у супермаркета, а затем жевала что-то из найденных «деликатесов».

«Довели животинку», - заключил автор фотографии.

«Дожили, даже козе травы нет поесть. Бедное животное», - поддержали жители Острова в комментариях.