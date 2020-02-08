Общество

Россиянин, эвакуированный из китайского Уханя, после карантина приедет в Псков

Россиянин, находящийся в данный момент в центре «Градостроитель», где сейчас на карантине находятся россияне и иностранцы, прибывшие в Тюменскую область из китайского Уханя, намерен вернуться в Псков после окончания карантина.

Региональный штаб по профилактике коронавируса сообщает, что ситуация в центре «Градостроитель» стабильная, пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению, сейчас специалисты собирают информацию, кто из прибывших из Китая в какой город собирается уезжать после окончания карантина.

«Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России», - приводятся в сообщении слова директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой.

По данным штаба, большинство россиян собирается в Москву - 33 человека. В Санкт-Петербург и Барнаул - по 9 человек, в Челябинск - 8, во Владивосток - 6, в Красноярск - 5. В Екатеринбург, Новокузнецк и Киров планирует поехать по 4 человека. В Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ - по 2. По одному человеку отправится в 27 других городов России, в том числе, в Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск. В Тюмени из числа помещенных на карантин останется один житель города.

Планируют свои маршруты также граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Ближе к окончанию карантина эти данные будут уточняться, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено.

Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.