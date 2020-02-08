Общество

Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в совместном учении

В город Псков прибыли военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. Они примут участие в первом в 2020 году совместном российско-белорусском тактическом учении, которое пройдет на базе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения в период с 18 по 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фото Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Личный состав отдельного гвардейского десант но-штурмового соединения, дислоцированного в городе Бресте, был доставлен в расположение гвардейского десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ, где прошел торжественный ритуал встречи гостей.

По традиции, участников учения встретили хлебом с солью, после чего состоялось торжественное поднятие флагов Российской Федерации и Республики Беларусь с исполнением государственных гимнов двух стран. По окончании мероприятия торжественный ритуал вручения белорусским военнослужащим личного оружия, с которым они будут принимать участие в совместном учении. Также состоялось совещание командования представителей Псковского соединения ВДВ и руководства белорусской делегации по решению первоочередных задач, стоящих перед сводным подразделением на подготовительном этапе.

Отметим, первое в 2020 году совместное тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) пройдет на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплий.

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих соединения ССО РБ. Кроме того, в учении задействуют 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.