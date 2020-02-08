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Общество

В Псковской области создадут региональную дирекцию Года памяти и славы

12.02.2020 20:58|ПсковКомментариев: 2

В Псковской области будет сформирована региональная Дирекция Года памяти и славы, которая возьмет на себя подготовку и проведение 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на выездном заседании рабочей группы по вопросу проведения в регионе Года памяти и славы.

«У нас второй год на постоянной основе работает региональный оргкомитет „Победа“, в рамках которого мы занимаемся и подготовкой праздничных мероприятий к Дню Победы, и обсуждаем вопросы патриотического воспитания молодежи, адресной помощи нашим ветеранам. И мы решили, что будет правильным выделить подготовку и проведение мероприятий под отдельную дирекцию Года памяти и славы», - заметил глава региона.

Дирекция будет заниматься такими проектами, как «Без срока давности», «Памяти Героев», «Лица Победы», «Уроки Нюрнберга», «Поезд Победы» и рядом других регионального уровня.

Особое внимание будет уделено установке памятных знаков на территории Идрицы - родины Знамени Победы. Михаил Ведерников напомнил, что один монумент появится на въезде в Идрицу у федеральной трассы при финансовой поддержке Российского военно-исторического общества. Сегодня на заседании были представлены различные варианты реализации этого проекта. Кроме того, в Идице будет установлен и региональный памятный знак. Согласно проекту, который был поддержан населением, монумент будет представлять собой земной шар, накрытый Знаменем Победы.

На заседании повышенное внимание было приковано и к обсуждению вопросов адресной поддержки ветеранов и других категорий граждан. Говоря о предоставлении единовременных выплат «детям войны», глава региона подчеркнул, что на такую форму поддержки могут рассчитывать только те, кто приравнены к категории «Ветеран труда Псковской области». Речь идет о порядка 1,6 тысяч человек.

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне за счет средств областного бюджета гражданам, которым на день окончания Второй мировой войны - 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет (Дети войны), имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин и не имеющим иных оснований на меры социальной поддержки, будет произведена единовременная выплата в размере 1 тысяч рублей.

В рамках обсуждения участниками совещания были рассмотрены и другие вопросы подготовки мероприятий Года памяти и славы и 75-й годовщины Победы. Стороны обсудили и детали реализации в регионе таких ключевых для региона патриотических проектов, как «Без срока давности», «Памяти Героев», «Лица Победы», «Уроки Нюрнберга», «Поезд Победы».

Источник: Псковская Лента Новостей
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