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Общество

Юрий Сорокин принял участие в открытии памятной доски герою в Пыталово

14.02.2020 22:27|ПсковКомментариев: 0

Сегодня у пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа появилась памятная доска, посвященная одному из его воспитанников, участнику боевых действий в Чеченской Республике старшему сержанту Андрею Кирикову. В церемонии открытия 14 февраля принял участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

Фото из инстаграм-аккаунта Юрия Сорокина

«Он – настоящий герой и пример для подражания всей современной молодежи. Андрей участник боевых действий в Чеченской Республике, погиб 15 января 2000 года, награжден орденом Мужества посмертно. Памятную доску с его именем мы открыли сегодня вместе с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой, - написал в своем инстаграм-аккаунте Юрий Сорокин. - Кстати, год назад в учебном заведении была открыта еще одна памятная доска, она посвящена еще одному ученику колледжа – воину-интернационалисту, младшему сержанту Григорию Синяку. Он погиб в возрасте 20 лет, и был награжден посмертно орденом Красной Звезды».

Он также отметил, что сегодня в колледже состоялась еще одна крайне важная церемония – вручение учебному учреждению копии Знамени Победы. Среди гостей мероприятия были участники боевых действий разных лет, ветераны Великой Отечественной войны, представители пограничных войск, местные жители, учащиеся, члены «Юнармии». «Заметил, что молодежь очень живо интересуется историей своей страны и своего края. Призвал их не забывать героических поступков земляков и равняться на них. Уверен, у подрастающего поколения, которое так трепетно относится к своим героям, обязательно получится сохранить всю правду о военной истории нашей страны и донести ее до своих потомков», - подчеркнул вице-спикер областного Собрания.

Теги: #память #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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