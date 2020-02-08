Экстренное предупреждение: В ближайшее время в Псковской области усилится ветер

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», получено предупреждение о неблагоприятном природном явлении.
Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 16 февраля, начиная с 21.00, с северных районов области, с сохранением в течение 17 февраля, по Псковской области ожидается усиление юго-западного ветра».
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Напоминаем, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».