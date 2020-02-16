Общество

Новый метод воровства персональных данных появился в России

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярности технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств, пишет газета «Известия».

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Старший пентестер отдела аудита компании «Диджитал Секьюрити» Александр Багов пояснил, что сами компании вряд ли обладают подобными технологиями, тем более, перехват номеров, скорее всего, носит массовый характер.

Он отметил, что компании обращаются к третьим лицам. В Сети легко найти компании, которые предоставляют сервисы по определению телефонных номеров. Подробно технология не расписывается, но пользователям предлагается вставить на свой сайт определенный код.

«Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона, и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение. Ведь если вы заходите на сайт, например, застройщика, это значит, что вы интересуетесь покупкой недвижимости, и обращение будет целевым и более эффективным», - пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.