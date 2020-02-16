Общество

Минздрав РФ предлагает расширить национальный календарь вакцинации за счет дополнительных прививок

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказал о планах министерства расширить национальный календарь прививок, сообщает «Интерфакс».

«Разработана стратегия развития иммунопрофилактики до 2025 года, внесена в правительство, должна быть принята. В развитие этого мы предлагаем рассмотреть возможность расширения нацкалендаря, введя туда дополнительные прививки, это от гемофильной инфекции для всех детей, не только из групп риска, от папилломовирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекций», - сказал Краевой на слушаниях в Госдуме в понедельник.

Вместе с тем он отметил, что «расширение календаря зависит от возможностей отечественных производителей производить наши надежные вакцины, чтобы мы не были зависимы от иностранных производителей, это основа биологической безопасности нашей страны».