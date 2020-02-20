Общество

Псковичка возмущена празднованием масленицы в день гибели 6-ой роты

На сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 20 февраля, написала псковичка, которая возмущена празднованием масленицы 1 марта. Женщина считает, что праздник необходимо перенести на другой день, так как, по ее мнению, эта дата для Пскова - исключительно день памяти подвига бойцов 6-ой роты 104-го полка 76-ой дивизии.

«На улицах города будут организованы праздничные гулянья, запланировано сожжение чучела Масленицы (хотя и зимы-то как таковой не было в этом году). В связи с этим у меня сразу же возник вопрос - неужели нельзя перенести все эти гулянья на другой день? 1 марта для Пскова - это день памяти подвига бойцов 6-ой роты. Вот о ком мы должны вспоминать в этот день, о тех молодых солдатах и офицерах, которые вступили в неравный бой с чеченскими боевиками, раненые и истекающие кровью стояли насмерть, погибли почти все, но не отступили, ценой своих жизней выполнили воинский долг», - пишет женщина в обращении.

Женщина заверила, что прекрасно помнит, как события марта 2000 года всколыхнули тогда весь город и всю страну. «Меня, как псковичку, возмущает принятое вами решение проводить развлекательные мероприятия в этот день и, думаю, что не меня одну. Хотелось бы, чтобы чиновники, которые ответственны за культурно-массовые мероприятия в городе, учитывали мнение псковичей», - заключила она.

Обращение уже принято на рассмотрение, ответственным назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.