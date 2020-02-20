Общество

Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в четверг, 20 февраля, приняли в окончательном третьем чтении изменения в закон о расширении программы материнского капитала, распространяющие право на получение выплаты при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Госдумы.



«Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания Президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Мы обеспечили законодательное решение этого вопроса. Семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Этот закон очень ждут люди», - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. Кроме того, мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», - отметил он.



Накануне, 19 февраля, в Госдуму поступили законопроекты о корректировке федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда на 2020–2022 годы для реализации социальных инициатив послания президента.