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Директор Росгвардии Виктор Золотов выразил соболезнования в связи со смертью генерал-полковника Василия Саввина

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни умер советский и российский военачальник, командующий внутренними войсками МВД СССР и первый командующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Василий Саввин. Соболезнования его родным и близким выразил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Василий Нестерович был мужественным, сильным духом человеком, настоящим русским офицером, посвятившим свою жизнь служению Отечеству и укреплению национальной безопасности государства. Он всегда с честью справлялся с поставленными задачами, в самых трудных нештатных ситуациях демонстрировал твердый волевой характер и готовность прийти на помощь. Профессионализм, компетентность, принципиальность и честность, а также высокая требовательность к себе и подчинённым снискали заслуженный авторитет и уважение в войсках правопорядка, - говорится в обращении Виктора Золотова. - Выйдя в отставку, он не потерял связь с войсками: участвовал в патриотическом воспитании военнослужащих и сотрудников Росгвардии, заботился о сохранении исторической памяти, поддерживал благотворительные проекты».



Память о профессионализме, мужестве и самоотверженности Василия Нестеровича навсегда останется в сердцах военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, заключил директор Росгвардии.



Василий Нестерович Саввин родился 30 апреля 1939 года в селе Добрино Воронежской области в крестьянской семье. Рос без отца, который погиб в 1941 году в боях под Москвой. По окончании семи классов работал в колхозе, затем доучивался. В 1956 году призван на военную службу. Поступил в Орджоникидзевское военное училище МВД СССР им. С.М. Кирова, которое окончил с отличием, в 1959 году командовал взводом, ротой.

В 1961 году вступил в КПСС. В 1964 - 1967 годы – слушатель военной академии имени М.В. Фрунзе, которую окончил с отличием. Командовал батальоном в Ленинграде с 1967 по 1969 год, был начальником штаба полка в Мурманске с 1969 по 1972 год, в звании майора принял полк, затем стал начальником штаба дивизии в Сибири с 1975 по 1979 год. В дальнейшем занимал руководящие посты в зональных органах управлениях внутренних войск: начальник штаба внутренних войск МВД СССР по Западной Сибири (1979 – 1987), начальник Управления внутренних войск МВД СССР по Северо-Западу и Прибалтике (1987-1991).

С сентября 1991 года возглавил внутренние войска, пробыл на должности командующего чуть более года. Был уволен с военной службы 24 августа 1993 года. Жил в Санкт-Петербурге. Занимался общественной деятельностью, организуя оказание помощи семьям погибших военнослужащих.

Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.