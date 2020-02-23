Общество

Щи и пельмени впечатлили французских школьников в Пскове

Во вторник, 25 февраля, глава Пскова Елена Полонская встретилась с группой французских школьников лицея Рене Кассен из города Байонна. Встреча прошла в Псковской городской Думе.

Елена Полонская поприветствовала французских гостей: «Надеюсь, что вы, посетив наш город, получили много впечатлений, которые останутся у вас на долгую память».

Глава муниципалитета отметила, что идеи школьников очень ценны для города и власти Пскова всегда прислушиваются к их мнениям: «Благодаря инициативе ребят вашего возраста у нас в городе появляются парковочные места для велосипедистов. Мы не всегда имеем понимание, что необходимо вашему возрасту для комфортного времяпрепровождения, поэтому ваши советы для нас бесценны».

Елена Полонская попросила поделиться впечатлениями от посещения Пскова. Школьники особо отметили красоту города, историческую ценность, много церквей и гостеприимство псковичей. Кроме того, школьники оценили красоту Печор.

Также подростки рассказали, что из русских блюд им запомнились - щи и пельмени.

Елена Полонская сообщила ребятам о том, что сейчас в Пскове началась масленичная неделя, она подробно рассказала о древнем славянском празднике, который символизирует проводы зимы и ожидание весны, о том, что принято готовить в эти дни. На вопрос готовят ли школьники блины у себя дома, ребята ответили «да», и предпочитают со сладкой начинкой.

Также глава муниципалитета поинтересовалась, есть ли у ребят в школах театральные кружки, на что получила ответ - нет. Елена Полонская рассказала о том, что в псковских школах практически во всех существует школьный театр, где дети раскрывают свои творческие способности, ораторское мастерство, учатся выражать свое мнение. Школьники показали заинтересованность в данном вопросе и высказали мнение о том, что неплохо было бы и в их школах организовать такие кружки.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Елена Полонская обращаясь к ребятам, подчеркнула, что Псков всегда открыт для сотрудничества. «Мы рады, что вы к нам приехали. И я надеюсь, что вам у нас нравится, и вы непременно вернетесь к нам еще раз, заведете псковских друзей».

Добавим, с 16 февраля по 1 марта делегация 17-летних школьников из 16 человек и 2 преподавателей из лицея Рене Кассен города Байонна (Франция) находится в Пскове в рамках обмена с ППК.

Во время своего пребывания в России школьники посетили с экскурсией Псковский кремль, Печоры и Изборск. Ребята побывали в театре кукол, где после экскурсии был проведен мастер-класс «Старинный французский театр», учились современному танцу в студии «Тодес», готовили настоящие русские пельмени, лепили и разукрашивали композицию на тему русской Масленицы «Кот с блинами», побывали в гостях у Заслуженного коллектива Народного творчества России ансамбль «Сказ». По программе следующей недели французские школьники посетят кванториум, Пушкинский театр, концерт творческих коллективов ППК.

Напомним, первый обмен между лицеем Рене Кассен и Псковским педагогическим комплексом состоялся в феврале 2017 года. Двадцать два школьника из гимназии французской Байонны приехали к учащимся Псковского педагогического комплекса, чтобы изучать русский язык и культуру, проживать в псковских семьях в течение двух недель. Второй обмен состоялся в 2019 году, и в этом году обмен проходит уже в третий раз. Байоннские школьники приезжают именно в педагогический комплекс неслучайно. Это единственное образовательное учреждение в Пскове, где французский язык изучается, как первый основной. Французские школьники изучают русский язык не как основной, а факультативно. Тем не менее, на предложение поехать на две недели в Россию воспринимают с радостью. Ребята знакомятся со школой, посещают уроки, встречаются за «Круглым столом» с членами клуба французского языка, участвуют в мастер-классах и смотрят концерты, подготовленные преподавателями и учащимися лицея искусств. Также французские школьники знакомились с городом Псковом, посещали Пушкинские Горы.