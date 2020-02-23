Общество

ОНФ проконтролировал закупку медицинского оборудования в Псковский онкологический диспансер и региональный сосудистый центр

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области по поручению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля провели мониторинг переоснащения медицинских учреждений региона, где оказывают помощь больным онкологическими заболеваниями, а также сосудистых центров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ОНФ.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Псковскую область из федерального бюджета поступили субсидии для закупки современного оборудования в Псковский онкологический диспансер и региональный сосудистый центр, который работает на базе Псковской областной больницы. Представители ОНФ проверили наличие оборудования в отделениях сосудистого центра в Пскове и Великих Луках. Общая сумма субсидий - около 300 млн рублей.

«В 2019 году региональный сосудистый центр получил три аппарата узи экспертного класса. Новое оборудование позволило расширить возможности диагностического исследования других органов и систем. Также у нас появилась новая рентгенохирургическая установка. Этот аппарат позволит хирургическим путем устранять нарушения ритма сердца, что уменьшит количество инсультов и позволит профилактировать хроническую сердечную недостаточность. Еще в сосудистом центре появилось новое оборудование для выполнения нагрузочных тестов», - рассказал заместитель главного врача по сосудистому центру Сергей Калашников.

Новое медицинское оборудование в этих учреждениях здравоохранения приобретено в полном объеме. Все аппараты введены в эксплуатацию и используются специалистами.