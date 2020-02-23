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Новый метод лечения варикоза активно применяется в Псковской областной клинической больнице

Врачи сосудистой хирургии Псковской областной клинической больницы занимаются лечением варикозного расширения вен. Они проводят сложные операции, возвращая пациентам здоровье. Специалист Виктор Алексеев рассказал, что такое варикозное расширение вен, почему возникает это заболевание, можно ли его вылечить, какие методы лечения существуют.

- Виктор Сергеевич, может ли человек сам, без врача, определить есть у него варикоз или нет?

Да, конечно, может. У каждой болезни есть свои симптомы, если пациент найдет их у себя, он может предполагать о наличие варикозного расширения вен нижних конечностей. К таким симптомам относятся: тяжесть в ногах; боли в ногах, характерная особенность — интенсивность уменьшается после прогулки; отеки по вечерам, как правило, проходящие к утру; непосредственно наличие расширенных вен на ногах.

Такому пациенту нужно обратиться к сосудистому хирургу.

- Почему появляется варикозное расширение вен?

Варикозное расширение вен нижних конечностей – в большей степени это следствие неправильного образа жизни, болезнь цивилизации. Проблема заключается в том, что мы много времени проводим в положении сидя и много крови скапливается в нижней части тела. И как вывод получается, что варикоз формируется не от тяжелых нагрузок и активного образа жизни, а от их отсутствия.

- Можно ли вылечить варикоз самостоятельно?

Нет. Вся кровь из нижних конечностей должна беспрепятственно течь вверх. Проблема с варикозной болезнью заключается в том, что в венах формируется обратный ток крови (рефлюкс). Нормализовать кроваток таблеткой или мазью невозможно. Принципиальное лечение варикозного расширения вен нижних конечностей – хирургическое лечение. Устранить не правильный ток крови. Есть вариант консервативного лечения, но он не вылечивает варикоз, а лишь профилактирует осложнения и прогрессирование заболевания. В этом случае пациент должен ежедневно носить компрессионный трикотаж необходимого класса компрессии.

- Как понять, нужна ли операция?

Не совсем корректный вопрос. Варикоз можно вылечить только операцией. Если пациенту поставлен диагноз варикозное расширение вен нижних конечностей, которое верифицировано по результатам ультразвукового дуплексного сканирования вен нижних конечностей (УЗДС) и выявлен не правильный ток крови (рефлюкс), то пациенту радикально поможет только оперативное лечение.

- Какие операционные способы лечения варикоза есть?

В Псковской областной клинической больнице представлены два вида хирургического лечения варикозного расширения вен. Классический способ лечения – комбинированная флебэктомия. Данный способ лечения сопряжен с обязательной госпитализацией, общей анестезией, минимальными, но все же разрезами и достаточно длительным сроком реабилитации, как правило, до 1 месяца.

Современный способ - это радиочастотная абляция вен (РЧА). Данный метод лечения не требует госпитализации, наркоза, проводиться без разрезов, без швов и при необходимости пациент может на следующие сутки продолжать свою трудовую деятельность. Полная реабилитация после радиочастотной абляции вен занимает не более 2-х недель.

- Какая методика лучше радиочастотная облитерация или лазерная коагуляция?

Мое мнение, что радиочастотная абляция вен для пациента лучше. Она безопаснее, так как закрывает вены более щадяще, чем лазер, но с не меньшей эффективностью. Так же в радиочастотном катетере есть принцип обратной связи, он никогда не навредит пациенту. Если у нас катетер ушел из целевой вены (не правильное расположение или повреждение вены), то чувствительное оборудование это легко распознает, сообщит хирургу на дисплее, и не сработает, пока рабочая часть катетера не будет установлена в верном положении. Данного принципа в лазере нет и есть риск осложнения при не корректной работе хирурга.

- Я хочу сделать операцию, какие мои действия?

Все просто. Вам надо прийти на прием к сосудистому хирургу, желательно с результатами ультразвукового дуплексного сканирования вен нижних конечностей (УЗДС). Если по результату обследования есть показания для хирургического лечения, то вас проинформируют о возможных способах, представленных в Псковской областной клинической больнице. Вы сами выбираете способ хирургического лечения варикозной болезни и получаете направление на хирургическое лечение. Проходите амбулаторно предоперационные обследования и в указанную дату поступаете на лечение.

Сосудистые хирурги Псковской областной клинической больницы уже на протяжении года выполняют радиочастотную абляцию вен нижних конечностей. Все операции прошли успешно, без единого осложнения.