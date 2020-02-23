Общество

В Пскове оптимизируют структуру гордумы

Вопрос об изменениях в структуре городской Думы рассмотрели члены правового комитета. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось 25 февраля. Прошло - под председательством депутата Эдуарда Белова. В заседании приняли участие глава города Елена Полонская, заместители главы администрации Пскова Елена Жгут и Александр Коновалов.

«Участники рассмотрели вопрос об изменениях в структуре Псковской городской Думы шестого созыва. В частности, было предложено исключить из нее комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, комитет по социальным вопросам и молодежной политике, а также комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю. Вместо них поступило предложение образовать комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике и комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму. Большинством голосов члены Комитета одобрили это предложение», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в повестке дня значился вопрос о том, чтобы заместитель главы Пскова Владимир Воробьев осуществлял свои полномочия не на общественных началах, а на штатной основе. Кроме того, члены комитета рассмотрели вопрос об избрании на должность заместителя главы города депутата от избирательного округа №6 Александра Баева с осуществлением полномочий на общественных началах. По обоим вопросам было принято решение рекомендовать главе Пскова включить их в повестку дня очередной сессии городской Думы.