 
Общество

В колледжах РФ появятся новые специальности

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Новые профессии и специальности, синхронизированные с потребностями рынка труда, ежегодно появляются в системе среднего профессионального образования России. В 2026 году колледжи начнут подготовку по таким направлениям, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, а также по ряду IT-специальностей, сообщил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.

«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда, которые, безусловно, меняются, и каждый год появляются новые профессии и специальности. В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», — сказал Владимир Желонкин.

Замминистра также отметил, что наиболее популярными у абитуриентов остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством, пишет ТАСС.

 

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