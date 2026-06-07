В колледжах РФ появятся новые специальности

Новые профессии и специальности, синхронизированные с потребностями рынка труда, ежегодно появляются в системе среднего профессионального образования России. В 2026 году колледжи начнут подготовку по таким направлениям, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, а также по ряду IT-специальностей, сообщил заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин.

«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда, которые, безусловно, меняются, и каждый год появляются новые профессии и специальности. В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», — сказал Владимир Желонкин.



Замминистра также отметил, что наиболее популярными у абитуриентов остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством, пишет ТАСС.