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Миколог назвал несовместимый с алкоголем гриб

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Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский рассказал, какой гриб категорически несовместим с алкоголем.

Изображение сгенерировано нейросетью

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что с началом грибного сезона традиционно растет число отравлений из-за ошибок при сборе грибов. По его словам, неопытные грибники нередко принимают за съедобные ложные опята. Хотя они не являются смертельно ядовитыми, такие грибы могут вызвать серьезное недомогание и отличаются крайне горьким вкусом и неприятным запахом.

Эксперт также обратил внимание на серый навозник. Он отметил, что этот гриб считается съедобным, однако категорически несовместим с алкоголем. В сочетании со спиртным серый навозник способен вызвать тяжелое отравление, поэтому употреблять его перед застольем не стоит, пишут «Известия».

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