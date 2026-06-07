Миколог назвал несовместимый с алкоголем гриб

Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский рассказал, какой гриб категорически несовместим с алкоголем.

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В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что с началом грибного сезона традиционно растет число отравлений из-за ошибок при сборе грибов. По его словам, неопытные грибники нередко принимают за съедобные ложные опята. Хотя они не являются смертельно ядовитыми, такие грибы могут вызвать серьезное недомогание и отличаются крайне горьким вкусом и неприятным запахом.



Эксперт также обратил внимание на серый навозник. Он отметил, что этот гриб считается съедобным, однако категорически несовместим с алкоголем. В сочетании со спиртным серый навозник способен вызвать тяжелое отравление, поэтому употреблять его перед застольем не стоит, пишут «Известия».