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Врач рассказала, как облегчить последствия от алкоголя в жару

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Снизить негативные последствия распития алкоголя в жаркую погоду поможет употребление достаточного количества воды, особенно минеральной. Также полезными могут оказаться спортивные изотонические растворы, об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Оксана Гречинская.

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«Употребляя спиртное в жаркую погоду, важно пить и достаточно жидкости, не содержащей алкоголь. В данном случае только воды может быть недостаточно. Подойдут спортивные изотонические растворы или столовые минеральные воды, которые содержат электролиты — калий, натрий, магний, — необходимые для нормальной работы сердца. Изотонические растворы полезны только здоровым людям — в объеме 200-300 мл в час на жаре, при повышенном потоотделении. При физической активности потребность в таких растворах увеличивается. Однако при нарушении работы почек, сахарном диабете, при приеме мочегонных препаратов и препаратов, содержащих магний, такие напитки не безопасны. А вот столовые минеральные воды безопасны для всех. Пожалуй, это лучший напиток для утоления жажды в жару», — сказала Оксана Гречинская.

Она пояснила, что употребление алкогольных напитков в жаркую погоду способствует усилению выведения жидкости из организма, а это может привести к обезвоживанию и потере электролитов. Другими негативными последствиями распития спиртного являются повышение артериального давления, учащение пульса, замедление скорости реакции.

«Употребляя алкоголь на жаре, вы увеличиваете нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к гипертоническому кризу, нарушению ритма сердца, инсультам и инфарктам. Людям с нарушением работы сердца, аритмией и гипертонией вовсе не стоит пить алкоголь во время жары», — добавила эксперт.

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