Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки Для настоящих мужчин
Дело Гавунаса
Группа BrainStorm в Пскове
Яркий детский праздник в Kids Mall
Мужской концерт для женщин
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 25.02.2020 20:490 В лесу Дедовичского района нашли труп пропавшего юноши 27.02.2020 09:260 Роскачество обнаружило следы пестицидов в блинной муке 27.02.2020 09:150 Минпромторг предложил ввести единые правила для определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь 27.02.2020 08:010 Медицинская отрасль стала лидером по утечкам данных 27.02.2020 07:400 Моногорода планируют спасать с помощью уплотнения 27.02.2020 07:180 Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт
 
 
 
Самое популярное 25.02.2020 12:3910 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 25.02.2020 15:561 В Пскове со 2 марта автобус №11 изменит маршрут 24.02.2020 11:180 Из Великого Новгорода в Псков: Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе 25.02.2020 16:467 Водитель и пассажирка: история о смерти маникюрши в псковском такси 24.02.2020 20:540 В ДТП погибла педагог великолукской ДМШ №1 Галина Прищепа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минпромторг предложил ввести единые правила для определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь

27.02.2020 09:15|ПсковКомментариев: 0

Минпромторг РФ предлагает установить для органов местного самоуправления единые правила определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь, а также сделать эту процедуру более открытой для бизнеса, пишет «Интерфакс».

Ведомство разработало проект постановления правительства «Об утверждении правил определения мест нахождения источников повышенной опасности и правил определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

«С учетом необходимости утверждения новых правил определения размеров прилегающих территорий органами местного управления мы подготовили соответствующий проект. Речь в нем идет об установлении четких правил и гарантий прозрачного и объективного обсуждения региональных инициатив по определению размеров прилегающих территорий, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе, представителей предпринимательского сообщества», - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров (его слова приводит пресс-служба министерства).

В проекте предусмотрено, что органы власти субъектов РФ будут утверждать правила, по которым определяются места нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, и границы прилегающих территорий, на которых также нельзя продавать алкоголь. Определение минимальных и максимальных границ прилегающих территорий оставлено на усмотрение органов местного самоуправления. Также установлен порядок принятия органами местного самоуправления правового акта, устанавливающего размер прилегающих территорий.

Если орган местного самоуправления решит увеличить границы прилегающих территорий, то он должен будет это обосновать, в том числе с точки зрения снижения потребления алкоголя, чтобы избежать неоправданных негативных последствий для предпринимателей, отметил Мантуров. При подготовке муниципального правового акта предлагается создавать специальную комиссию для оценки этого документа.

Комиссия должна быть минимум наполовину сформирована из представителей предпринимателей или ассоциаций и союзов в торговой сфере. Решение об одобрении проекта муниципального правового акта она будет принимать 2/3 от общего количества голосов. Проект муниципального правового акта может быть направлен на общественное обсуждение только после того, как орган местного самоуправления получит заключение специальной комиссии. Кроме того, в этом документе должны быть, в частности, указаны количество торговых точек и предприятий общественного питания на территории, где предлагается установить запрет на продажу алкоголя, а также оценка их предполагаемых убытков.

Действующим законодательством предусмотрен запрет на розничную продажу алкоголя в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и на прилегающих к ним территориях, а также в других местах массового скопления граждан.

Ритейлеры не раз жаловались, что недоработки в законодательстве могут привести к бесконтрольному закрытию магазинов.

В ряде муниципальных образований прилегающие территории установлены вполне разумные - например, 30 метров от школ, что вполне достаточно, чтобы не создавать непосредственного соседства с объектом, торгующим алкоголем, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. «При этом во многих муниципалитетах отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются совершенно запредельные - 200, 300 метров и более», - отмечается в документе. Излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле. Установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, а ведет лишь к увеличению нелегального сегмента рынка, считают в Минпромторге.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 959 человек
27.02.2020, 09:320 Кошка сорвала концерт классической музыки в Стамбуле 27.02.2020, 09:260 Роскачество обнаружило следы пестицидов в блинной муке 27.02.2020, 09:150 Минпромторг предложил ввести единые правила для определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь 27.02.2020, 09:031 Определена дата предварительного голосования «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области
27.02.2020, 08:530 Бесхозная постройка горела на улице Парковой в Опочке 27.02.2020, 08:450 Производители пива попросили ужесточить требования к его составу 27.02.2020, 08:450 Водитель «Ниссана» сбил девушку на пешеходном переходе в Великих Луках 27.02.2020, 08:280 Стратегическими бомбардировщиками России впервые сможет управлять женщина
27.02.2020, 08:130 Научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове 27.02.2020, 08:010 Медицинская отрасль стала лидером по утечкам данных 27.02.2020, 07:400 Моногорода планируют спасать с помощью уплотнения 27.02.2020, 07:180 Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт
27.02.2020, 06:593 Россияне смогут покупать пенсию 27.02.2020, 00:070 Эксперт: в Конституции РФ необходимо усилить экологическую составляющую 26.02.2020, 23:100 В суд направлено дело оскорбившего сотрудников ГИБДД экс-главы Печорского района 26.02.2020, 22:560 В Псковском районе установили мемориал воину 6-й роты Денису Зинкевичу
26.02.2020, 22:440 В Пыталовском районе «управляйка» нарушила требования по предложениям касательно энергоснабжения 26.02.2020, 22:265 Пора заканчивать дискуссию: сенатор Клинцевич поддержал поправку в Конституцию РФ о запрете на отчуждение территорий 26.02.2020, 21:581 Власти Псковской области предметно обсудили реконструкцию и развитие объектов культурного наследия 26.02.2020, 21:403 ПЛН-ТВ: Является ли Россия правопреемницей СССР?
26.02.2020, 21:300 Достойно глубокого уважения - губернатор Псковской области поблагодарил родителей, принявших детей-сирот 26.02.2020, 21:110 Псковские ученики заняли призовые места на конкурсе «Синяя птица» в Котласе 26.02.2020, 20:490 Воспитанники псковской спортшколы одержали победу на региональном турнире по боксу 26.02.2020, 20:209 В Конституции РФ пропишут недопустимость фальсификации истории
26.02.2020, 20:021 Бразильский велосипедист объехал 68 стран и остановился в Пскове 26.02.2020, 19:5414 У прокуратуры нет претензий по изменению категории земель под строительство «Титан-Полимера» - Михаил Ведерников 26.02.2020, 19:460 В учреждениях Островского района рассматривают возможность оказания услуг осужденными 26.02.2020, 19:240 АНО «Псковконцерт» дано поручение, чтобы сцена Зеленого театра постоянно работала
26.02.2020, 19:243 Путин согласовал дату проведения голосования по поправкам к Конституции РФ 26.02.2020, 19:160 Начался прием заявок на юбилейный псковский хип-хоп фестиваль «Без_Предел 2020» 26.02.2020, 19:127 Михаил Ведерников: При поддержке правительства «Моглино» будет и дальше двигаться хорошими темпами 26.02.2020, 19:082 Почта России доставит более 140 тысяч квитанций для оплаты взносов на капитальный ремонт по всей Псковской области
26.02.2020, 19:021 Появился потенциальный инвестор, который готов построить в псковском аэропорту терминал прилета 26.02.2020, 18:486 Михаил Ведерников о некоторых чиновниках: Они иногда такого наговорят, что потом за них просто стыдно 26.02.2020, 18:470 Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Южной Кореей 26.02.2020, 18:395 У меня не было иллюзий по поводу того, в какой регион я еду работать - Михаил Ведерников
26.02.2020, 18:380 Завтра в Псковской области ожидается мокрый снег и до +2 градусов 26.02.2020, 18:3518 Михаил Ведерников: «Таблетка» - это ужас советских лет 26.02.2020, 18:289 Поощрение для псковичей, пришедших голосовать по Конституции, предусмотрят власти региона 26.02.2020, 18:2212 Михаил Ведерников: Надо радоваться, что нам удалось получить такую мебель для ДМШ №1
26.02.2020, 18:141 Псковская область ведет переговоры с потенциальным инвестором по строительству экотехнопарка 26.02.2020, 18:116 Михаил Ведерников: Повышение зарплат псковским медработникам до уровня столичных - утопия 26.02.2020, 18:012 Михаил Ведерников рассказал, что стало «главным тормозом» в реконструкции «Машиностроителя» 26.02.2020, 17:550 Центральная городская библиотека Пскова приглашает на книжную выставку «Это имя звучит как легенда…»
26.02.2020, 17:542 На должность политического вице-губернатора Псковской области рассматривается три кандидатуры 26.02.2020, 17:520 Более 200 миллионов из госказны в Псковской области направят на закупку импортного скота 26.02.2020, 17:455 Михаил Ведерников о спорах вокруг псковского регоператора ТКО: Я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх 26.02.2020, 17:430 В Псковской области определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе!»
26.02.2020, 17:372 Михаил Ведерников: Объекты, включенные в список ЮНЕСКО, находятся в гораздо худшем состоянии, чем мы могли себе представить 26.02.2020, 17:330 Мария Шарапова объявила о завершении карьеры 26.02.2020, 17:300 В Остенской школе в рамках реализации профсоюзного проекта «Наедине с природой» обсудили варианты благоустройства пришкольной территории 26.02.2020, 17:290 Губернатор: У Михаила Шауркина есть все шансы быть эффективным руководителем
26.02.2020, 17:280 Вырубку деревьев на сельхозугодьях обсудили псковские депутаты 26.02.2020, 17:230 В 80% высока доля вероятности, что главы муниципалитетов Псковской области будут переизбраны — Михаил Ведерников 26.02.2020, 17:200 На дороге Заозерье - Бродовичи - Дубье в Порховском районе идет капремонт моста через ручей 26.02.2020, 17:178 Насильно мы Гребную базу никуда переносить не будем – Михаил Ведерников
26.02.2020, 17:061 На улице Индустриальной строят здание для производства мебели и продовольственный магазин 26.02.2020, 16:510 Региональное управление Росгвардии информирует об изменении порядка периодических проверок частных охранников 26.02.2020, 16:420 Частое использование антисептиков для рук может повысить риск заражения коронавирусом 26.02.2020, 16:350 Жители Порховского, Бежаницкого и Локнянского районов празднуют 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
26.02.2020, 16:290 Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России выступит на Фестивале русской музыки в Пскове 26.02.2020, 16:200 В Псковской области скрывался преступник, совершивший убийство в 1995 году в Крыму 26.02.2020, 16:130 Рособрнадзор назвал самый популярный у выпускников экзамен в этом году 26.02.2020, 15:570 Курсанты псковской Академии ФСИН встретились с ветеранами спецназа
26.02.2020, 15:521 Более 7 000 кубометров мусора вывезено с псковских кладбищ в прошлом году 26.02.2020, 15:430 Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей 26.02.2020, 15:360 Председатель Псковского отделения «Партии Роста» хочет стать региональным бизнес-омбудсменом 26.02.2020, 15:210 Кандидатура Галины Дроздовой предложена для назначения членом Избирательной комиссии Псковской области
26.02.2020, 15:110 В Совбезе РФ предложили собирать генетические данные у родственников пропавших людей 26.02.2020, 15:021 В третий раз будет объявлен отбор в Общественную палату Псковской области 26.02.2020, 15:005 Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты 26.02.2020, 14:544 Бывший стадион «Локомотив» планируется передать в муниципальную собственность
26.02.2020, 14:410 «Двое на одного» с Игорем Романовым. ВИДЕО 26.02.2020, 14:400 Более 8 тысяч человек зарегистрировались на Конкурс «Лидеры России. Политика» за первые сутки регистрации 26.02.2020, 14:375 Заместителя главы Себежского района будут судить за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 26.02.2020, 14:294 Поезда по маршруту Псков - Скангали начнут курсировать с 29 февраля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.