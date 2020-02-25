Общество

Минпромторг предложил ввести единые правила для определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь

Минпромторг РФ предлагает установить для органов местного самоуправления единые правила определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь, а также сделать эту процедуру более открытой для бизнеса, пишет «Интерфакс».

Ведомство разработало проект постановления правительства «Об утверждении правил определения мест нахождения источников повышенной опасности и правил определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Документ размещен на портале regulation.gov.ru.

«С учетом необходимости утверждения новых правил определения размеров прилегающих территорий органами местного управления мы подготовили соответствующий проект. Речь в нем идет об установлении четких правил и гарантий прозрачного и объективного обсуждения региональных инициатив по определению размеров прилегающих территорий, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе, представителей предпринимательского сообщества», - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров (его слова приводит пресс-служба министерства).

В проекте предусмотрено, что органы власти субъектов РФ будут утверждать правила, по которым определяются места нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, и границы прилегающих территорий, на которых также нельзя продавать алкоголь. Определение минимальных и максимальных границ прилегающих территорий оставлено на усмотрение органов местного самоуправления. Также установлен порядок принятия органами местного самоуправления правового акта, устанавливающего размер прилегающих территорий.

Если орган местного самоуправления решит увеличить границы прилегающих территорий, то он должен будет это обосновать, в том числе с точки зрения снижения потребления алкоголя, чтобы избежать неоправданных негативных последствий для предпринимателей, отметил Мантуров. При подготовке муниципального правового акта предлагается создавать специальную комиссию для оценки этого документа.

Комиссия должна быть минимум наполовину сформирована из представителей предпринимателей или ассоциаций и союзов в торговой сфере. Решение об одобрении проекта муниципального правового акта она будет принимать 2/3 от общего количества голосов. Проект муниципального правового акта может быть направлен на общественное обсуждение только после того, как орган местного самоуправления получит заключение специальной комиссии. Кроме того, в этом документе должны быть, в частности, указаны количество торговых точек и предприятий общественного питания на территории, где предлагается установить запрет на продажу алкоголя, а также оценка их предполагаемых убытков.

Действующим законодательством предусмотрен запрет на розничную продажу алкоголя в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и на прилегающих к ним территориях, а также в других местах массового скопления граждан.

Ритейлеры не раз жаловались, что недоработки в законодательстве могут привести к бесконтрольному закрытию магазинов.

В ряде муниципальных образований прилегающие территории установлены вполне разумные - например, 30 метров от школ, что вполне достаточно, чтобы не создавать непосредственного соседства с объектом, торгующим алкоголем, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. «При этом во многих муниципалитетах отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются совершенно запредельные - 200, 300 метров и более», - отмечается в документе. Излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле. Установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, а ведет лишь к увеличению нелегального сегмента рынка, считают в Минпромторге.