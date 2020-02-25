Общество

Утверждена новая структура Псковской городской Думы

Депутаты Пскова на сессии 27 февраля внесли изменения в структуру Псковской городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, из структуры гордумы исключены три комитета:

комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму (председатель Валерий Тюменцев),

комитет по социальным вопросам и молодежной политике (председатель Елена Полонская),

комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю (председатель Григорий Турчин).

Вместо ликвидированных комитетов в гордуме планируется образовать два комитета:

комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике,

комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

На сессии представитель правовой службы гордумы мотивировала целесообразность ликвидации данных комитетов. В частности, комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, в основном, рассматривал вопросы, которые касались подготовки к Ганзе, которая уже прошла и в следующий раз состоится только в 2033 году. Комитет по бюджету ликвидируется ввиду того, что больше не решает задачи бюджетного контроля. Актуальные функции комитета будут решаться в формате другого создаваемого комитета - комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике (он будет решать задачи по мониторингу реализации нацпроектов на уровне Пскова и вопросы стратегического и бюджетного планирования).

При этом в структуре гордумы будут сохранены комиссия по регламенту и депутатской этике и три комитета:

- комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности,

- комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления,

- комитет по ЖКХ и благоустройству.

Депутат Григорий Турчин в рамках обсуждения вопроса напомнил, что через два месяца наступает период, когда председатели думских комитетов должны будут отчитываться о работе за год, и в связи с этим поинтересовался, зачем спешить с реорганизацией структуры, в том числе с ликвидацией бюджетного комитета. На его вопрос ответила глава Пскова Елена Полонская: «Никто не запрещает председателям отчитываться о работе комитетов, что и произойдет в ближайшее время. Почему нельзя подождать? Во-первых, мы опираемся на послание президента, где он четко говорил о реализации нацпроектов. На территории города в рамках нацпроектов реализуются программы, требующие дополнительного контроля, а эти функции не были прописаны в положениях комитетов гордумы. С 2013 года функции бюджетного контроля мы с вами решением гордумы передали на уровень Контрольного уровня и администрации Пскова».

Григорий Турчин подверг сомнению, что председатели ныне существующих комитетов будут иметь право отчитываться после того, как вступят в силу новые структурные изменения гордумы.

Тем не менее, депутаты большинством голосов утвердили новую структуру гордумы, а также Положения о новых комитетах.