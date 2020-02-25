Общество

За неподобающее использование символов власти будут штрафовать в Псковской области

Изменения, предусматривающие ответственность за ненадлежащее использование символов власти, одобрили во втором чтении депутаты областного Собрания. Доработанный законопроект они рассмотрели на 40-й сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По мнению автора идеи законопроекта, депутата Псковской городской Думы Олега Брячака, неправильно, что закон распространялся только на физлиц и чиновников, не затрагивая юрлиц, которые используют государственную символику без надлежащих на то оснований и тем самым вводят граждан в заблуждение, и эту недоработку необходимо было исправить.

Отдельные пункты из представленного законопроекта было решено исключить, другие изложить иначе. Теперь использование гимна, флага и герба Псковской области, официальных символов муниципальных образований с нарушением установленных требований влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, должностных лиц - от 3 до 5 тысяч рублей, юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей. Надругательство над символами власти или иное проявление неуважения для граждан обернется штрафов в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 3 до 15 тысяч.