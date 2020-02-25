Общество

Объявлен очередной отбор кандидатов на вакантное место в Общественной палате Псковской области

Объявлен отбор кандидатов для избрания члена действующего состава Общественной палаты Псковской области - соответствующее постановление принято на 40-й сессии областного Собрания депутатов. Отбор объявляется в третий раз - ранее не нашлось желающих занять вакантное место, возникшее после досрочного прекращения полномочий одного из членов региональной Общественной палаты.

Согласно установленной законодательством процедуре приём предложений от региональных общественных объединений о выдвижении кандидатов продлится в течение месяца с момента опубликования постановления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Пакет документов, который необходимо представить в региональный парламент, включает документально подтверждённые сведения о кандидате и его личное заявление о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты, справку об отсутствии непогашенной судимости, а также протокол общего собрания общественной организации, принявшего решение о выдвижении кандидата, и устав организации. Уточнить информацию можно по телефону +7 (8112) 29-98-56.

Новый член Общественной палаты будет избран тайным голосованием на сессии регионального парламента.

Напомним, в соответствии с региональным законодательством в Общественную палату входят 36 человек. Помимо общественников, избранных на сессии областного Собрания, кандидатуры еще 12 членов Общественной палаты утверждает губернатор. Оставшуюся треть избирают сами члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

Действующий состав Общественной палаты был сформирован почти два года назад - первое пленарное заседание прошло 7 июня 2018 года, срок полномочий начинается с этого дня и истекает ровно через три года. Вакантное место образовалось в связи с досрочным прекращением полномочий члена палаты Александра Ефимова, выдвинутого Псковской региональной общественной организацией «Дети войны».