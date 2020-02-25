Общество

Защита Александра Данилова требует от прокуратуры оказать содействие в проведении ему необходимых медицинских процедур

Защита известного псковского бизнесмена Александра Данилова обратилась к прокурору Псковской области Сергею Белову с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования в связи с нарушением гражданских прав. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Напомним, бизнесмен Александр Данилов задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.172 и ст.210 УК РФ, в настоящий момент содержится в СИЗО №1 г.Пскова. 30 декабря 2019 года Данилов перенес инфаркт миокарда в острой форме, в Псковской областной больнице ему была проведена срочная операция на сердце.

Адвокат обращает внимание, что нахождение Данилова в условиях следственного изолятора ведет к прямому ухудшению его здоровья. В материалах дела имеется заключение доктора медицинских наук, профессора, руководителя Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова при Санкт-Петербургском государственном университете. Согласно заключению, данные кардиомониторинга Данилова говорят об опасности повторного инфаркта, в связи с чем ему необходимо срочное кардио-медицинское вмешательство, объективно невозможное в условиях больницы СИЗО.

Защита подследственного также обращает внимание прокуратуры, что врачи филиала «Больницы №3», которые непосредственно наблюдают за состоянием здоровья Данилова в следственном изоляторе, не обладают достаточной компетентностью, чтобы дать объективную оценку динамике состояния пациента. При этом они фактически игнорируют диагноз, ранее поставленный Данилову лечащими врачами Псковской областной больницы, после проведения ему операции коронарного стентирования.

Таким образом в настоящее время Александру Данилову не проводят жизненно необходимые процедуры, состояние его здоровья продолжает ухудшаться. Это, по мнению защиты, свидетельствует о ненадлежащем лечении Данилова, что является прямым нарушением ст.41 Конституции РФ, согласно которому каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В своем заявлении прокурору области адвокат Александра Данилова просит незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по фактам, изложенным в жалобе, а также оказать содействие в проведении Данилову жизненно необходимых медицинских процедур и направить его для прохождения медико-социальной экспертизы.