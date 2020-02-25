Общество

В пяти районах Псковской области сменились председатели ТИКов

В пяти районах Псковской области сменились председатели территориальных избирательных комиссий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, кадровые изменения, коснувшиеся ТИКов Усвятского, Палкинского, Стругокрасненского, Новосокольнического и Красногородского районов, были утверждены на сегодняшнем заседании Избирательной комиссии Псковской области.

Поясняя массовые назначения, председатель облизбиркома Игорь Сопов сообщил, что в настоящее время ТИКи регистрируются как юридические лица, и в ряде территориальных избирательных комиссий председатели пожелали остаться на своем основном рабочем месте. «С каждым из них мы проговорили ситуацию и дальнейшую судьбу. Они написали заявление о снятии с себя полномочий, и в каждом районе мы постарались из числа членов ТИКов подобрать кандидатуры председателей», - отметил Игорь Сопов.

На должность председателя ТИК Усвятского района назначена Анна Бояринова, ТИК Палкинского района возглавила Анастасия Парфенова, ТИК Новосокольнического района - Ирина Зуева, ТИК Красногородского района - Евдокия Григорьева. Председателем территориальной избирательной комиссии Пыталовского района назначена Светлана Родионова, а ТИК Стругокрасненского района - Римма Карась.

Кроме того, члены облизбиркома досрочно прекратили полномочия председателя ТИК Пушкиногорского района Алексея Яковлева, члена ТИК Гдовского района с правом решающего голоса Любови Луневой и члена ТИК Себежского района с правом решающего голоса Татьяны Архиповой.

В рамках сегодняшнего заседания члены комиссии также утвердили результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов на региональном государственном радиоканале в январе 2020 года. Также был принят План работы Избирательной комиссии Псковской области к 75-летию Великой Победы (в него вошло около 170 мероприятий, которые пройдут во всех ТИКах региона), утвержден отчет о деятельности контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Псковской области в 2019 году и внесены изменения в штатное расписание облизбиркома.

На территориальную избирательную комиссию Островского района возложены полномочия избирательной комиссии Бережанской, Воронцовской и Горайской волостей по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления и местного референдума.