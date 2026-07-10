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Отоларинголог развеял миф о пользе шепота при больном горле

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Шепот при больном горле травмирует голосовые складки, заставляя их тереться друг о друга, рассказал врач-отоларинголог, фониатр Лев Рудин.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Еще одно частое заблуждение, что при боли в горле нужно говорить шепотом. На самом деле тихий разговор оказывает травматичное воздействие на голосовые складки. Без звучного голоса они начинают тереться друг о друга, а это приводит к еще большим проблемам», — сказал Лев Рудин.

По словам врача, при осиплости, кашле или боли в горле лучше всего вообще молчать, а если сказать что-то необходимо, то стоит говорить обычным голосом.

Также Рудин опроверг мнение о пользе молока при простуде: оно усиливает образование слизи, которая становится питательной средой для микробов, и он считает такое лечение сомнительным.

Кроме того, специалист предостерег от употребления алкоголя: он может дать кратковременный эффект, но из-за воздействия на мозг и потери самоконтроля в итоге только вредит голосу, пишет NEWS.ru.

«Но главное, что алкоголь тормозит кору головного мозга и растормаживает подкорковые структуры. Из-за этого самоконтроль ухудшается, вплоть до полной потери. И конечно, ничего хорошего для голоса в этом нет», — пояснил Лев Рудин.
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