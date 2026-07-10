Отоларинголог развеял миф о пользе шепота при больном горле

Шепот при больном горле травмирует голосовые складки, заставляя их тереться друг о друга, рассказал врач-отоларинголог, фониатр Лев Рудин.

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«Еще одно частое заблуждение, что при боли в горле нужно говорить шепотом. На самом деле тихий разговор оказывает травматичное воздействие на голосовые складки. Без звучного голоса они начинают тереться друг о друга, а это приводит к еще большим проблемам», — сказал Лев Рудин.

По словам врача, при осиплости, кашле или боли в горле лучше всего вообще молчать, а если сказать что-то необходимо, то стоит говорить обычным голосом.

Также Рудин опроверг мнение о пользе молока при простуде: оно усиливает образование слизи, которая становится питательной средой для микробов, и он считает такое лечение сомнительным.

Кроме того, специалист предостерег от употребления алкоголя: он может дать кратковременный эффект, но из-за воздействия на мозг и потери самоконтроля в итоге только вредит голосу, пишет NEWS.ru.