Россиян предупредили, при какой температуре воздуха организм испытывает стресс

Температура воздуха около плюс 23 градусов считается наиболее комфортной для физиологии человека. При ее значительном превышении организм начинает испытывать стресс, что может отражаться и на эмоциональном состоянии, сообщила директор межрегиональной общественной организации «Профессиональное сообщество психологов и психотерапевтов», член Международной ассоциации психологов Екатерина Кротова.
По словам психолога, многие не замечают изменений, поскольку воспринимают жару как привычное сезонное явление. Однако физиологическая реакция возникает независимо от того, осознает человек ее или нет. Даже при субъективно хорошей переносимости жары организм продолжает расходовать ресурсы на адаптацию, пишет ТАСС.