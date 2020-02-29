Общество

1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область

Президент России Владимир Путин посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На фото: Визит Владимира Путина в Псков 1 марта 2013 года

30 июля 2018 года президент подписал Указ № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.