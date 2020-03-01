Общество

Ирина Федорова возглавит «Медиа-холдинг Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем Управления информационной политики и связей с общественностью Псковского государственного университета Ириной Федоровой, в ходе которой глава региона предложил ей возглавить «Медиа-холдинг Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«У вас хороший, богатый опыт работы в медиасфере. Работа вам знакома, средства выделяются достаточно серьезные, есть все основания, чтобы структура холдинга была эффективной», — сообщил губернатор и заметил, что в настоящее время к «Медиа-холдингу» есть ряд вопросов, связанных с организацией работы, взаимоотношениями с районными изданиями, расходованием выделяемых средств.

Ирина Федорова поблагодарила главу региона за оказанное доверие, согласившись возглавить организацию. В свою очередь она обратилась к Михаилу Ведерникову с инициативой реализовать на базе «Медиа-холдинга Псковской области» совместный с ПсковГУ проект, в рамках которого может быть создана базовая кафедра по подготовке специалистов медиасферы, а также организована непрерывная студенческая практика. Ирина Федорова обратила внимание, что проект готовы поддержать в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Губернатор предложение одобрил. «Площадка «Медиа-холдинга» даст ребятам, которые хотят реализовать себя в журналистике, возможности практического применения теоретических знаний, дальнейшего трудоустройства. Тем более что у нас не так много журналистов в области. «Скамейка запасных достаточно короткая, — отметил Михаил Ведерников и добавил, — необходимо тщательно продумать организационную модель сотрудничества „Медиа-холдинга“ с опорным вузом, которая позволит наилучшим образом настроить данную работу».

На посту руководителя «Медиа-холдинга Псковской области» Ирина Федорова продолжит курировать информационную политику Псковского государственного университета.

Напомним, что Федорова Ирина Валентиновна родилась в апреле 1981 года. С 2003 года работала заместителем главного редактора газеты «КурьерЪ». В период с февраля 2012 года по апрель 2019 года занимала должности главного редактора газет «Комсомольская правда» и «Псковская правда» «Медиа-холдинга Псковской области». Начиная с апреля 2019 года, Ирина Федорова является советником ректора по информационной политике, руководит Управлением информационной политики и связей с общественностью Псковского государственного университета.