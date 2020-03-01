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Общество

Увеличение срока активности клещей предсказали в Роспотребнадзоре

03.03.2020 08:00|ПсковКомментариев: 0

Сезон активности клещей в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь. Из-за аномально теплой зимы насекомые уже стали просыпаться, и происходит это на полтора месяца раньше обычного, сообщает газета «Известия» со ссылкой на центр эпидемиологии Роспотребнадзора.

В нескольких регионах России уже в феврале были зафиксированы случаи укусов клещей. Пострадали жители Новосибирска, Магнитогорска и Подмосковья. 

«Если такие теплые зимы будут повторяться, то и эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным», — заявила ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. По ее  словам, одними из первых могут проснуться клещи рода дермацентор, более опасного для животных.

При этом зараженность клещей патогенами напрямую связана с численностью грызунов, а их сейчас очень много.

Теги: #Роспотребнадзор #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
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