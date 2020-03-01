Общество

Память четырех бойцов 6-й роты увековечили в Псковской области

Торжественное открытие четырех бюстов погибшим воинам 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии прошло 3 марта сразу в трех районных центрах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В центральном сквере Опочки установлены бюсты Денису Шевченко и Дмитрию Иванову. В торжественном митинге по случаю открытия памятников приняли участие представители областной и муниципальной власти, родные и близкие погибших бойцов, члены патриотических отрядов района и жители города.

От имени губернатора Псковской области со словами благодарности к родителям, воспитавшим достойных воинов, обратился руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. «Не дрогнул русский дух, не отошел, не сдался. Они бились до последнего. Не забывайте своих земляков, чтите их подвиг. Пусть для вас этот мемориал будет напоминанием того, что опочецкий солдат никогда не сдается», — отметил он.

В память о бойцах была отслужена поминальная лития, после которой участники митинга возложили к бюстам цветы и гирлянды славы. В продолжение церемонии торжественным маршем прошли рота почетного караула войсковой части города Острова и отряд районного отделения военно-патриотического клуба «Беркут».

Затем в зале администрации Опочецкого района Сергей Дмитриев вручил 12-ти ветеранам, проживающим в муниципалитете, юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. После представители власти и ветераны смогли пообщаться в неформальной обстановке.

В этот день в Пушкинских Горах был открыт бюст герою 6-й роты гвардии рядовому Алексею Храброву. В память о бойце и его сослуживцах прошла поминальная лития, после чего представители районной власти, родственники погибших, члены патриотических отрядов и жители города возложили к монументу цветы. Затем прошел импровизированный концерт, на котором были исполнены военные песни, в том числе посвященные и подвигу 6-й роты.

Еще один бюст гвардии младшему сержанту Сергею Бакулину был открыт на территории общеобразовательной школы № 2 в его родном поселке Дедовичи. В церемонии приняли участие представители районной власти, солдаты и офицеры псковской дивизии, учащиеся средних школ поселка, студенты Дедовичского многопрофильного техникума, сотрудники Псковской ГРЭС и местные жители.

Участники торжественной церемонии почтили память погибших десантников минутой молчания и возложили к памятнику цветы.

Ранее учащиеся школы №2 почтили память Сергея Бакулина у мемориальной доски на доме №1 по улице Октябрьской, где проживал их односельчанин.

Напомним, Сергей Бакулин родился 2 июля 1978 года в поселке Дедовичи Псковской области. Алексей Храбров родился 30 мая 1981 года в городе Тапа (Эстония). Дмитрий Иванов родился 6 августа 1980 года в городе Опочка Псковской области. Денис Шевченко родился 20 декабря 1980 года в городе Пскове.

Все четверо военнослужащих геройски погибли 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чеченской республике в составе 6-й роты 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина. Во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков, не покинули боевых позиций. Ценой своей жизни предотвратили прорыв бандитов на равнинную часть Чечни.

Указом президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии младший сержант Сергей Бакулин, гвардии рядовые Денис Шевченко, Дмитрий Иванов и Алексей Храбров награждены Орденом Мужества посмертно.