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В Пскове оштрафовали предпринимателя на 50 тысяч рублей за нарушение правил при ввозе кукурузы для рыбалки

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Псковский городской суд оштрафовал на 50 тысяч рублей частного перевозчика, который попытался провезти через границу партию кукурузы для приманки рыб с нарушением ветеринарных правил. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

Как установил суд, индивидуальный предприниматель организовал ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) партии товара «кукуруза для приманки рыб». Груз планировалось отправить транзитом в Республику Казахстан. Однако, при пересечении границы перевозчик не оформил необходимые ветеринарные документы.

Из-за отсутствия нужных бумаг действия предпринимателя посчитали нарушением таможенных правил согласно статье 16.3 КоАП РФ, из-за чего суд признал перевозчика виновным и назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

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