В Пскове оштрафовали предпринимателя на 50 тысяч рублей за нарушение правил при ввозе кукурузы для рыбалки

Псковский городской суд оштрафовал на 50 тысяч рублей частного перевозчика, который попытался провезти через границу партию кукурузы для приманки рыб с нарушением ветеринарных правил. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

Как установил суд, индивидуальный предприниматель организовал ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) партии товара «кукуруза для приманки рыб». Груз планировалось отправить транзитом в Республику Казахстан. Однако, при пересечении границы перевозчик не оформил необходимые ветеринарные документы.

Из-за отсутствия нужных бумаг действия предпринимателя посчитали нарушением таможенных правил согласно статье 16.3 КоАП РФ, из-за чего суд признал перевозчика виновным и назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей.