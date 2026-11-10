В России вступил в силу новый ГОСТ для остановок

Новый ГОСТ для остановок общественного транспорта вступил в силу в России 10 ноября. Он устанавливает требования к безопасности, удобству пассажиров и доступности остановок для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно новому стандарту, остановки разделят на три категории в зависимости от количества пассажиров:

Базовые - менее 100 человек в сутки.

Улучшенные - от 100 до 500 человек.

Расширенные - более 500 человек.

Для каждой категории предусмотрены свои требования к оборудованию.

Новый ГОСТ также определяет расстояние между остановками, правила обустройства посадочных площадок, освещения и размещения информации для пассажиров. В частности, остановки должны располагаться не дальше 250 метров от мест, которые часто посещают люди. При пересадке с одного маршрута на другой расстояние между остановками не должно превышать 120 метров.

В остановочных павильонах необходимо предусмотреть место для детской или инвалидной коляски размером не менее 0,9 на 1,2 метра. Для пассажиров с нарушениями зрения предусмотрены тактильные указатели и системы звукового ориентирования.

Улучшенные и расширенные остановки рекомендуется оборудовать Wi-Fi, зарядками для телефонов, видеонаблюдением и средствами экстренной связи.