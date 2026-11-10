О трудовых отношениях в 2026 году рассказали в псковском Доме профсоюзов

Семинар «Трудовые отношения в 2026 году: социальное партнёрство, законодательство, судебная практика и охрана труда» провели сотрудники Псковского областного совета профессиональных союзов в Большом зале Дома профсоюзов сегодня, 10 ноября. На мероприятии присутствуют более 90 представителей профсоюзных организаций региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов

С приветственным словом к участникам семинара выступил заместитель Председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний, который отметил, что вопросы защиты трудовых прав и социального партнерства для профсоюзов это не просто слова, а ежедневная работа.

Программа семинара охватывала самые актуальные вопросы:

Социальное партнерство как основа взаимодействия - спикер Партхаль Надежда Леонидовна - советник-консультант СОП Псковский облсовпроф;

Изменения в трудовом законодательстве, которые уже вступили в силу и грядут в 2026 году - спикер Лебедева Ирина Владимировна - главный правовой инспектор СОП Псковский облсовпроф. Участники получили четкие инструкции о том, какие нормы уже вступили в силу в 2026 году, а какие находятся в стадии разработки и требуют пристального внимания;

Актуальная судебная практика - Стегний Андрей Борисович - заместитель Председателя СОП Псковский облсовпроф;

Новые правила и обязанности в сфере охраны труда - Афонина Светлана Владимировна - главный технический инспектор СОП Псковский облсовпро.

«Тема «Трудовые отношения в 2026 году» — выбрана не случайно. Законодательство меняется стремительно, и наша главная задача сегодня — вооружить вас актуальными знаниями, чтобы вы могли грамотно отстаивать интересы работников на местах. Уверен, полученные знания и методические материалы позволят представителям профсоюзов на местах более эффективно выстраивать работу по защите трудовых прав в новом году», - подвел итоги семинара Председатель профсоюзов региона Игорь Иванов.

Игорь Иванов также подчеркнул, что в условиях меняющегося законодательства именно грамотность профсоюзных кадров становится главным инструментом защиты прав трудящихся.

«Псковский облсовпроф продолжит работу по повышению правовой грамотности и профессиональной компетенции профсоюзных кадров. Напомним, что Псковский облсовпроф уже более 5 лет организует обучение уполномоченных по охране труда — и делает это за счёт собственных средств. Что способствует снижению финансовой нагрузка на работодателя , а уровень знаний и компетенций на предприятиях растёт», - отметили в пресс-службе облсовпроф.