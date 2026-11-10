Как выбрать безопасную зимнюю одежду для ребёнка, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

При покупке зимней одежды для детей важно обращать внимание не только на внешний вид и теплоизоляцию, но и на состав ткани, качество пошива и маркировку. Как выбрать безопасные куртки, комбинезоны, шапки и варежки, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.



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Специалисты советуют отдавать предпочтение одежде из натуральных материалов, например хлопка и шерсти. Большое количество синтетики может ухудшать воздухообмен, вызывать потливость и раздражение кожи. Если куртка изготовлена из синтетической ткани, желательно, чтобы её подкладка была натуральной.

Перед покупкой стоит проверить швы, молнии, пуговицы и другие детали. Они должны быть прочными и надёжно закреплёнными. Одежда не должна иметь резкого химического запаха, а краска - оставлять следы на влажной белой ткани.

Особое внимание следует уделить размеру. Куртка или комбинезон не должны сковывать движения ребёнка. При этом важно оставить место для дополнительного слоя одежды. Манжеты должны плотно прилегать к рукам, но не сдавливать их.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют изучать этикетку. На ней должны быть указаны состав ткани, размер, страна и изготовитель, дата производства и правила ухода. Информация должна быть представлена на русском языке.

Проверить сведения о товаре можно через бесплатное приложение «Честный Знак». Для этого достаточно отсканировать специальный код на этикетке. Если приложение показывает нарушения или не подтверждает подлинность товара, от покупки лучше отказаться.

Ещё одна важная деталь зимней одежды - светоотражающие элементы. Они помогают водителям раньше заметить ребёнка в темноте. Специалисты рекомендуют размещать их на рукавах, куртке, рюкзаке или головном уборе, желательно с разных сторон.

При возникновении вопросов жители Псковской области могут обратиться на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам цифровой маркировки товаров. Она работает до 12 ноября.

Телефоны для консультаций: (8112) 29-06-58, (8112) 29-06-59, (8112) 29-06-60.

Также круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43. Звонок бесплатный.