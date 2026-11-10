Бойцы СВО без высшего образования смогут пройти ускоренное обучение по программе «Время героев»

В России стартовал отбор на третий поток федеральной программы «Время героев», которая помогает участникам специальной военной операции подготовиться к работе в органах власти. Теперь подать заявку могут и бойцы без высшего образования. Об этом сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Программа рассчитана на три года вместо прежних четырёх. Первые полтора года участники будут изучать теорию в Президентской академии, затем пройдут практическое обучение и стажировки под руководством опытных управленцев. По окончании обучения участники получат государственный диплом.

Чтобы попасть в программу, кандидатам необходимо заполнить анкету на официальном сайте, написать эссе и пройти тестирование. Участники, успешно прошедшие отбор, также должны будут выполнить воинские задачи.

Приём заявок продлится до 25 января 2027 года на официальном сайте программы «Время героев».