Общество

В Пскове прошло первое заседание регионального оргкомитета «Наша Победа»

Участники первого заседания регионального оргкомитета «Наша Победа» сегодня, 3 марта, обсудили организацию и проведение партийных мероприятий в рамках подготовки к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Сопредседатель комитета, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский призвал участников объединить усилия и возможности для максимально плодотворной подготовки к 75-му Дню Победы.

Секретарь оргкомитета Галина Никитина сообщила, что историческая акция от «Единой России» «Диктант Победы» пройдёт на 27 площадках в 26 муниципалитетах Псковской области. Основная площадка для диктанта разместится на базе ПсковГУ в областном центре. Днём проведения «Диктанта Победы» определено 24 апреля.

Также участники заседания решили, что Псковская область присоединится к проведению международного субботника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений 15 апреля. В Пскове в этот день партийцы уберут парк вокруг мемориала Могила Неизвестного солдата на площади Победы.

Сопредседатель оргкомитета - региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Голышев - рассказал о том, что на данный момент в образовательных учреждениях Псковской области проходит конкурс «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны», победителя в котором выберут в начале апреля.

Кроме того, Александр Голышев напомнил о проведении «Единой Россией» большой работе по сбору информации о памятных и исторических объектах по всей стране. Псковская область также активно участвует в мониторинге мемориалов и уже можно подвести некоторые итоги. «Одним из итогов мониторинга стало выявление 261 солдата – Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы, которые родились или совершили подвиг на территории Псковской области. Из них память о 72 героях, к сожалению, в силу различных причин, практически утрачена и никак нигде не отражается. Мы сейчас разрабатываем предложения по увековечиванию памяти этих героев - может быть это будут парты в школах в рамках проекта «Парта Героя» или названия улиц, - в любом случае встреча по этому вопросу будет проведена отдельно», - сообщил Голышев.

Он также рассказал об итогах еще одной работы, проведенной партийцами – создание «Летописи сожжённых деревень Псковщины». «Официальной информации в России по количеству исчезнувших с лица земли вследствие пожаров во время Великой Отечественной войны деревень еще нет. По проведенному мониторингу нам уже удалось найти данные о 2,5 тыс. сожжённых поселений на территории нашего региона», - сказал координатор партпроекта «Историческая память». Он добавил, что теперь планируется разместить имеющиеся данные на Интернет-порталах для того, чтобы люди могли ознакомиться и дополнять информацию для создания «самой полной картины».

Напомним, организационный комитет «Наша победа» «Единой России» призван объединить все партийные направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам и противодействию фактам исторической фальсификации. Планируется, что комитет продолжит свою работу и после проведения 75-ой годовщины Победы в ВОВ.